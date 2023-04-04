В МИД РФ призвали не провоцировать Москву в свете размещения Россией ТЯО в Белоруссии

ДСНВ может быть восстановлен, но нужно, чтобы Вашингтон сдвинулся с антироссийской позиции, добавил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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В свете размещения тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии западные страны должны реально воспринимать происходящее и не провоцировать Москву, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Наши противники просто должны реально воспринимать то, что вокруг них происходит. Не идти на эскалацию, не провоцировать нас, потому что дело может кончиться такими поворотами, о которых сейчас в принципе говорить можно пока только гипотетически», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

О размещении в Белоруссии российского ТЯО заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Говоря об этом, он сослался на аналогичные действия США. Глава государства добавил, что Москва помогла Минску переоборудовать для использования ТЯО самолеты, а также передала комплексы «Искандер».

По словам Путина, поводом для переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по размещению таких боеприпасов стала передача Великобританией Украине танковых выстрелов с обедненным ураном. Российский президент пообещал, что строительство хранилища для ТЯО будет завершено к 1 июня.

Глава государства подчеркнул, что размещение тактического ядерного оружия там не нарушает обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

В феврале в послании Федеральному собранию Путин объявил об односторонней приостановке Россией ДСНВ - документа, ограничивающего ядерные арсеналы Москвы и Вашингтона. Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а приостанавливает его действие.