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Политолог Светов: власти ФРГ решили переложить убытки от взрыва «СП» на страховщиков

Анна Касаткина
16:22 04.04.2023
Заявления немецких политиков четко указывают на то, что страна больше не собирается пользоваться российскими энергоресурсами, указал политолог.
Политолог Светов: власти ФРГ решили переложить убытки от взрыва «СП» на страховщиков
© Фото: Stefan Sauer, dpa, GlobalLookPress
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Возобновление страхования «Северного потока» в Германии нацелено на компенсацию убытков вложившихся в него компаний, не стоит питать иллюзий о восстановлении газопровода. Об этом в беседе со «Звездой» заявил политолог и журналист Юрий Светов.

«Не надо питать иллюзий в отношении сохранения газопровода. Они думают сейчас совершенно о других вещах: о том, как компенсировать потери, которые понес немецкий бизнес, связанный с "Северными потоками"... Убытки достаточно серьезные», - сказал он.

Светов пояснил, что потерявшие деньги компании теперь могут подавать в суды, и немецкое правительство думает о том, как переложить эти выплаты на страховщиков либо признать данные случаи не подлежащими страхованию.

Собеседник добавил, что заявления политиков в ФРГ четко указывают на то, что страна больше не собирается пользоваться энергоресурсами из России. Эта позиция останется неизменной до тех пор, пока иной пример не подадут в Вашингтоне, считает Светов.

Ранее немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование газопровода «Северный поток», работа которого была остановлена в конце сентября прошлого года в связи с подрывом. Отмечается, что полис покрывает физический ущерб для инфраструктуры, а также экономические проблемы, которые были вызваны остановкой деятельности. Как сообщает Reuters, благодаря страховке также будет упрощен процесс ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок газа по дну Балтийского моря в европейские страны.

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