Reuters: крупнейшие немецкие компании возобновили страхование «Северного потока»

Как сообщает агентство, страховой полис покрывает физический ущерб для инфраструктуры и экономические проблемы, которые были вызваны остановкой деятельности трубопровода.

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Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование «Северного потока», работа которого была остановлена в конце сентября прошлого года в связи с подрывом трубопровода. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Немецкие страховщики Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода "Северный поток", контролируемого Россией», - говорится в материале.

Отмечается, что полис покрывает физический ущерб для инфраструктуры, а также экономические проблемы, которые были вызваны остановкой деятельности. Как сообщает агентство, благодаря страховке также будет упрощен процесс ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок газа по дну Балтийского моря в европейские страны.

Один из собеседников заявил, что власти ФРГ не возражали против страхования. Другие в свою очередь отметили, что некоторые из немецких акционеров Nord Stream призывают сохранить газопровод в случае улучшения отношений с РФ. Однако, по данным Reuters, многие представители немецкого правительства считают, что такое развитие событий в ближайшем будущем маловероятно.

Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва разочарована голосованием в Совете Безопасности ООН о проведении расследования терактов на «Северных потоках». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в западных столицах боятся беспристрастного установления истины по инциденту на трубопроводах.