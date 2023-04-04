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Тело отца хоккеиста Матвея Мичкова нашли в пруду

Дмитрий Трунов
15:49 04.04.2023
51-летний мужчина погиб при невыясненных обстоятельствах.
Тело отца хоккеиста Матвея Мичкова нашли в пруду
© Фото: Marcus Brandt, dpa, GlobalLookPress
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Андрей Мичков, отец хоккеиста сборной России и КХЛ «Сочи» Матвея Мичкова, найден мертвым. Об этом сообщается в телеграм-канале сочинского клуба.

«Он найден, погиб», - говорится в сообщении.

51-летний мужчина погиб при невыясненных обстоятельствах, говорится в сообщении Федерации хоккея России. По информации издания «Спорт-Экспресс», тело Андрея Мичкова нашли в пруду поселка городского типа Сириус. Полицейские провели опознание.

ХК «Сочи» выразил соболезнования родным и близким Андрея Мичкова и намерен оказать семье 18-летнего хоккеиста всю необходимую помощь.

Об исчезновении Мичкова-старшего в Сочи сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Краснодарского края. Мужчина ушел из дома 2 апреля, с тех пор о нем ничего не было известно. Он был скаутом системы сборных команд России.

Матвей Мичков - самый молодой автор гола в истории сборных России и СССР. Имеет титулы чемпиона юношеской Олимпиады (2020), серебряного призера юниорского чемпионата мира (2021) и победителя Кубка Глинки/Гретцки (2021).

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