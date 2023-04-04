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Отец 18-летнего хоккеиста Матвея Мичкова пропал в Сочи

Максим Крюков
14:34 04.04.2023
В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» сообщили, что местоположение 51-летнего мужчины неизвестно с 2 апреля.
Отец 18-летнего хоккеиста Матвея Мичкова пропал в Сочи
© Фото: Joel Marklund, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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В Сочи пропал Андрей Мичков, отец 18-летнего хоккеиста Матвея Мичкова, выступающего за одноименный клуб. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Местоположение 51-летнего мужчины неизвестно с 2 апреля. Для поиска указаны следующие приметы: рост 173 см, среднее телосложение, русые волосы, голубые глаза. Сообщается, что в день пропажи Андрей Мичков был одет в темно-синюю куртку, черные брюки, черные кроссовки и черную вязаную шапку.

Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР, забросив шайбу в возрасте 16 лет 339 дней и обновив достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который впервые отличился в матчах за национальную команду в возрасте 17 лет 355 дней. Нападающий является одним из главных фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги 2023 года.

Ранее в Сочи успешно завершилась операция по поиску пятерых мальчиков, пропавших вечером 31 марта. Днем в воскресенье, 2 апреля, детей нашли в результате масштабных поисков с участием службы спасения, полиции, волонтеров и казачества. Как уточнили в прокуратуре Краснодарского края, пропавшие дети не отличались примерным поведением.

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