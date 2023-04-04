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Дюмин заявил, что задачи Путина требуют «не звездочек, а звездопад»

Анна Назайкина
15:37 04.04.2023
По словам главы государства, интерес к точным наукам зависит от мотивации человека.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин обсудили популяризацию обучения на технических специальностях в вузах.

Российский лидер рассказал Дюмину о знакомой девушке, которая отучилась в вузе, где она занималась гуманитарными дисциплинами, в частности, учила иностранные языки. Однако впоследствии ее заинтересовали другие науки, ей даже удалось защитить диссертацию по высшей математике.

«Это зависит от того, как человека мотивировать», - отметил президент РФ.

Дюмин же выразил мнение, что такие истории единичны - «звездочки», но глава государства обратил внимание на то, что это является заслугой преподавателей.

«Владимир Владимирович, те задачи, которые вы поставили, требуют не звездочек, а звездопад», - сказал глава Тульской области.

Сегодня глава государства приехал с рабочим визитом в Тулу. Там же Путин по видеосвязи провел заседание Президиума Госсовета.

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