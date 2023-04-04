В МО РФ сообщили об уничтожении трех украинских складов с боеприпасами

Вражеские склады артиллерийских боеприпасов взлетели на воздух в Харьковской и Запорожской областях, а также на территории ДНР.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об уничтожении трех украинских складов с артиллерийскими боеприпасами. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Уничтожены три склада с артиллерийскими боеприпасами противника в районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области, Курахово Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области», - заметил Конашенков.

Также удалось уничтожить склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских боевиков, который находился в районе Константиновки на территории ДНР.

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглись 83 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска врага в 96 районах.

Расчеты российских средств ПВО за сутки перехватили три украинских снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили столько же вражеских беспилотников. Это произошло в районах Красногоровки в ДНР и Каховки в Херсонской области.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил суточные потери противника на ряде направлений.

На Купянском направлении враг потерял более 30 боевиков, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубицу Д-20.

Бои на Краснолиманском направлении стоили противнику до 225 боевиков, трех боевых бронированных машин, одной САУ «Гвоздика» и гаубицы Д-30.

На Донецком направлении были уничтожены до 65 боевиков, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

Южно-Донецкое и Запорожское направления отметились боями, которые лишили киевский режим двух боевых бронированных машин и гаубицы Д-30. Также враг потерял там до 70 боевиков.

На Херсонском направлении были уничтожены до 10 боевиков, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Конашенков озвучил актуальные данные по потерям военной техники Украины. С начала спецоперации враг недосчитался 405 самолетов, 228 вертолетов, 3 651 беспилотника, 415 ЗРК, 8 354 танков и других боевых бронированных машин, 1 078 боевых машин РСЗО, 4 501 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9 292 единиц специальной военной автотехники.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Белоруссия получила «Искандер-М», способный использовать ядерные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.