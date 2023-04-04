Награжденный Шойгу летчик Ми-8 рассказал об эвакуации раненых под огнем боевиков

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» и другие госнаграды в штабе объединенной группировки российских войск (сил).

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Награжденный медалью «За отвагу» летчик-штурман Ми-8 Артем Жульков рассказал, в каких условиях приходится служить и выполнять боевые задачи. Летчик занят на проведении поисково-спасательных работ, которые отличаются особой сложностью из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских националистов.

«Мы всегда готовы выполнить любую поисково-спасательную задачу, прийти на помощь нашим боевым товарищам, вытащить их из-под огня и доставить в безопасное место», - рассказал Жульков.

Водитель Дмитрий Киблицкий был награжден медалью Жукова за эвакуацию раненых с поля боя и их доставку в госпиталь. Там раненым бойцам оказывают всю необходимую помощь врачи и медицинские сестры. Доставить пациентов в приемное отделение необходимо максимально быстро и безопасно. Иногда счет идет на минуты.

«Эвакуируем своими силами, или на вертолете. При расквартировании в населенном пункте бывают периодические обстрелы. Но, не смотря ни на что, мы продолжаем свою работу. Спасибо нашему ПВО, срабатывает на отлично», - сказал Дмитрий.

Ранее стало известно, что Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» и другие государственные награды в штабе объединенной группировки российских войск (сил). Шойгу поблагодарил военнослужащих за самоотверженность, героизм и образцовое выполнение задач в зоне специальной военной операции.

А в минувшее воскресенье заслуженные награды нашли своих героев среди военнослужащих Воздушно-десантных войск, особо отличившихся в зоне СВО. Награды вручил первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Анатолий Концевой. Награжденным были вручены ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, медали и ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, «За Отвагу», Суворова, Жукова и «За спасение погибавших».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.