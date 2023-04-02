Российским десантникам вручили государственные награды за мужество, проявленное в ходе СВО

На мероприятии были вручены ордена Мужества, «Георгиевские кресты», медали За заслуги перед Отечеством» и так далее.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны РФ показало кадры награждения военнослужащих Воздушно-десантных войск, отличившихся в ходе спецоперации. Церемония проходила в боевой обстановке на одном из направлений зоны СВО.

Награды вручал начальник штаба, первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Анатолий Концевой. Медали и ордена из его рук получили бойцы, проявившие мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении задач.

Награжденным были вручены ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, медали и ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, «За Отвагу», Суворова, Жукова и «За спасение погибавших».

Начальник штаба войск поблагодарил десантников за героизм, проявленный в ходе выполнения боевых задач.

Ранее стало известно о подвиге старшего матроса Андрея Катаржана. Он точным выстрелом уничтожил вражеский БТР и находившихся там боевиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.