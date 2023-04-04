В Петрозаводске приостановило работу консульство Финляндии

В МИД Финляндии отметили, что пока у ведомства нет необходимости содержать представительство в Петрозаводске.

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Министерство иностранных дел Финляндии объявило о приостановке работы отделения Генерального консульства республики в Петрозаводске, которое было открыто в 1990 году. Об этом сообщило ведомство.

«Министерство иностранных дел приняло решение о временном закрытии петрозаводского отделения Генерального консульства в Санкт-Петербурге», - передает сообщение ТАСС.

Отмечается, что пока у финского внешнеполитического ведомства нет необходимости содержать представительство в столице Республики Карелия, так как в настоящий момент его задачи в регионе значительно сократились. В МИД североевропейской страны добавили, что при необходимости работа отделения будет возобновлена.

В середине января этого года финский МИД проинформировал о решении временно закрыть отделение генконсульства в Мурманске, объяснив это тем, что отсутствует необходимость в его работе.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во вторник, 4 апреля, Финляндию будут встречать как новую участницу Североатлантического блока. Он добавил, что государственный флаг Финляндии поднимут в штаб-квартире альянса в Брюсселе.