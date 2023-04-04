Путин заявил, что реальная зарплата граждан России должна вырасти на 3-5%

Глава государства отметил, что по итогам марта текущего года инфляция в России будет менее 4%.

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Президент России Владимир Путин заявил, что реальная зарплата россиян должна вырасти на 3-5%, а реальные располагаемые доходы - на 2-3%. Глава государства добавил, что за их ростом начнет спадать и инфляция - она будет менее 4%.

«В этом году мы ожидаем все-таки изменений в лучшую сторону. Мы думаем, что реальная заработная плата в целом по стране должна вырасти где-то на 3-5%, а реальные располагаемые доходы населения - на 2-3%. Почему я об этом говорю? Потому что инфляция у нас совсем другая. У нас пик инфляции был 17%, а сейчас по результатам марта этого года - сейчас ее досчитывают - она будет, скорее всего, меньше 4% и имеет тенденцию к снижению», - сказал он в ходе общения с рабочими завода «Тулажелдормаш».

Российский лидер также подчеркнул, что данные показатели хоть и являются средними, однако отражают общую тенденцию.

Напомним, Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Тулу. Помимо посещения одного из системообразующих предприятий страны - завода «Тулажелдормаш», у главы государства запланировано проведение в режиме видеоконференции заседания президиума Госсовета.