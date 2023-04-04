В Ростове судят украинца за насилие над гражданскими под Мариуполем

Это первый в РФ судебный процесс о насилии украинского военного над мирными жителями.

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Первое в России дело в отношении украинского военного о насилии над гражданскими рассматривается в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону.

В зале суда работает корреспондент «Звезды». Подсудимым является Антон Чередник. Мужчина заявил, что частично согласен с обвинением.

Чередник обвиняется сразу по нескольким статьям. Речь идет о насильственном захвате власти, применении запрещенных средств и методов ведения войны, убийстве и обучении для дальнейшей террористической деятельности.

По информации следствия, 27 марта прошлого года в поселке рядом с Мариуполем Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю, после чего они должны были перевести слово на украинском языке.

Как утверждается, Череднику не понравился ответ одного из них, в связи с чем мирный житель был расстрелян. Показания впоследствии дал второй потерпевший.