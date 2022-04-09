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Солдат ВСУ признался, что убил мариупольца за незнание украинского слова «паляница»

Андрей Неделя
10:48 09.04.2022
Еще один украинский боевик расстрелял жительницу Мариуполя за то, что она отказалась пойти с ним в другое помещение.
Солдат ВСУ признался, что убил мариупольца за незнание украинского слова «паляница»
© Фото: Сухопутні війська ЗС України, Facebook
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Один из пленных военных ВСУ Антон Чередник в показаниях МВД ДНР рассказал, что убил жителя Мариуполя за незнание слова «паляница» («хлеб» по-украински). Об этом сообщает RT.

«Шли два парня, на приказ остановиться они сначала не хотели, но затем остановились. Я спросил одного из них три раза: "Что такое паляница?"... Он ответил: "Не знаю". Я его застрелил. Второй ответил, что это хлеб - я его отпустил», - заявил военный.

Другой украинский боевик Антон Байдарков расстрелял жительницу Мариуполя за то, что она отказалась пойти с ним в другое помещение.

«Говорю: "Пошли по-хорошему... "На что она говорит: "Нет, я никуда не пойду". После этого я снял с предохранителя и произвёл выстрел с АКС в неё»,- сказал он.

Труп женщины боевик ВСУ вынес на улицу и сбросил в яму неподалеку.

 «Немного испугался, немного интересно было, как это - человек умирает», -дополнил солдат украинской армии.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать, а также провести расследование обстрела мирных жителей в городе Волноваха на территории ДНР.

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