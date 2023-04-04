Эксперт Санакоев предупредил, что долларовый «пузырь» идет к тому, чтобы лопнуть

По словам Сергея Санакоева, чем больше стран переходят на расчеты в национальных валютах, то есть отказываются от использования доллара, тем быстрее падает спрос на американскую валюту.

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Все больше стран отказываются от использования доллара, что влияет на уменьшение спроса на американскую валюту. Об этом в беседе со «Звездой» заявил зампред Общества российско-китайской дружбы, руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

«Когда мы говорим о переводе контрактов между Россией и Китаем в национальные валюты, то этот процесс начался в 2008 году, даже не в 2014 году. На российско-китайском экономическом форуме с участием Владимира Путина и Вэнь Цзябао прямым текстом заявили, что предприниматели требуют перехода, не хотят заниматься торговлей между соседними странами с чужими валютами. И мы этот процесс ведем настолько давно, что уже к этому году пришли к тому, что больше половины наших контрактов - в национальных валютах, а в долларах - уже менее 25%», - сказал он.

Эксперт добавил, что процесс идет уже не только между Москвой и Пекином. Санакоев отметил, что КНР именно таким образом уже давно ведет работу со всеми странами.

«Обратите внимание, когда такие крупные поставщики нефти, как Саудовская Аравия, Иран, говорят о том, что они тоже уходят от доллара США и переводят контракты в юань, то это уже значительные объемы таких средств. Поэтому все больше доллар США перестает быть средством платежа для других стран, что поддерживало его на плаву. Честно говоря, самое большое влияние на доллар оказывает не столько сам Китай, сколько сам Запад и, в частности, Соединенные Штаты Америки», - заявил президент АНО «Российско-китайский аналитический центр».

По его словам, долларовая масса во всем мире превышает в 450 раз всю мировую экономику.

«Поэтому когда спрос на него уменьшается, а чем больше стран переходят на расчеты в национальных валютах, то есть отказываются от доллара, то есть необходимости пользоваться им как средством платежа, тем быстрее спрос на него падает. Этот пузырь явно идет не просто к сдутию, а к тому, что он лопнет. Сколько до этого осталось, я не могу сказать. Но доллар США уже точно не представляет такую силу, какую представлял лет десять назад», - резюмировал Санакоев.

Ранее обозреватель Рено Жирар в статье для французской газеты Le Figaro выразил мнение, что попытка сделать из доллара политическое оружие сыграла против США. По словам аналитика, дедолларизация является необратимым процессом. Жирар объяснил нежелание стран использовать доллар тем, что власти США применяют валюту как инструмент давления на других участников международных отношений.