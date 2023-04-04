В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт Санакоев предупредил, что долларовый «пузырь» идет к тому, чтобы лопнуть

Максим Крюков
11:28 04.04.2023
По словам Сергея Санакоева, чем больше стран переходят на расчеты в национальных валютах, то есть отказываются от использования доллара, тем быстрее падает спрос на американскую валюту.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Все больше стран отказываются от использования доллара, что влияет на уменьшение спроса на американскую валюту. Об этом в беседе со «Звездой» заявил зампред Общества российско-китайской дружбы, руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

«Когда мы говорим о переводе контрактов между Россией и Китаем в национальные валюты, то этот процесс начался в 2008 году, даже не в 2014 году. На российско-китайском экономическом форуме с участием Владимира Путина и Вэнь Цзябао прямым текстом заявили, что предприниматели требуют перехода, не хотят заниматься торговлей между соседними странами с чужими валютами. И мы этот процесс ведем настолько давно, что уже к этому году пришли к тому, что больше половины наших контрактов - в национальных валютах, а в долларах - уже менее 25%», - сказал он.

Эксперт добавил, что процесс идет уже не только между Москвой и Пекином. Санакоев отметил, что КНР именно таким образом уже давно ведет работу со всеми странами.

«Обратите внимание, когда такие крупные поставщики нефти, как Саудовская Аравия, Иран, говорят о том, что они тоже уходят от доллара США и переводят контракты в юань, то это уже значительные объемы таких средств. Поэтому все больше доллар США перестает быть средством платежа для других стран, что поддерживало его на плаву. Честно говоря, самое большое влияние на доллар оказывает не столько сам Китай, сколько сам Запад и, в частности, Соединенные Штаты Америки», - заявил президент АНО «Российско-китайский аналитический центр».

По его словам, долларовая масса во всем мире превышает в 450 раз всю мировую экономику.

«Поэтому когда спрос на него уменьшается, а чем больше стран переходят на расчеты в национальных валютах, то есть отказываются от доллара, то есть необходимости пользоваться им как средством платежа, тем быстрее спрос на него падает. Этот пузырь явно идет не просто к сдутию, а к тому, что он лопнет. Сколько до этого осталось, я не могу сказать. Но доллар США уже точно не представляет такую силу, какую представлял лет десять назад», - резюмировал Санакоев.

Ранее обозреватель Рено Жирар в статье для французской газеты Le Figaro выразил мнение, что попытка сделать из доллара политическое оружие сыграла против США. По словам аналитика, дедолларизация является необратимым процессом. Жирар объяснил нежелание стран использовать доллар тем, что власти США применяют валюту как инструмент давления на других участников международных отношений.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:34 Армия
Видео
Шойгу: ВС РФ продолжают освобождение Донбасса, боевые действия развиваются планомерно
11:54 В стране и мире
Financial Times: в НАТО признали игнорирование заявки Украины на вступление в альянс
11:45 В стране и мире
Видео
Зеленский встретился в Киеве с экс-госсекретарем США Майком Помпео
10:59 В стране и мире
Virgin Orbit Ричарда Брэнсона подала заявление о банкротстве
10:38 Армия
Видео
Российские бойцы уничтожили «Ланцетом» украинскую САУ Krab польского производства
Популярное
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Получивший гражданство Армении Галустян заявил, что «не свалит» из России
Видео
Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета в Волгоградской области
Видео
Военный эксперт Насонов: военкора Татарского могли подорвать с помощью датчика или SIM-карты
ТАСС: Костомаров остается в реанимации, но просится домой
Видео
Полет машины футболиста Кьюина в спортзал попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.