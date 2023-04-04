Брянский губернатор сообщил об атаке украинского БПЛА на отдел МВД в Севском районе

Возле здания с беспилотника было сброшено взрывное устройство.

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В понедельник украинские боевики с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали Севский район в Брянской области. Об этом вечером сообщил губернатор Александр Богомаз.

По словам главы региона, БПЛА сбросили взрывные устройства у зданий межмуниципального отдела МВД и районного военкомата.

«Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Напомним, 2 марта в Климовский район Брянской области проникли украинские диверсанты. Боевики открыли огонь по гражданскому автомобилю - погиб один мужчина и был ранен мальчик-подросток. Тогда президент Владимир Путин назвал случившееся терактом.

После ФСБ информировала, что были приняты меры и вылазка ДРГ пресечена - националистов выдавили на Украину. В ведомстве отметили, что это было необходимо во избежание жертв среди мирных жителей и исключить ущерб для гражданской инфраструктуры.