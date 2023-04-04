В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Брянский губернатор сообщил об атаке украинского БПЛА на отдел МВД в Севском районе

Сергей Лебедев
00:11 04.04.2023
Возле здания с беспилотника было сброшено взрывное устройство.
Брянский губернатор сообщил об атаке украинского БПЛА на отдел МВД в Севском районе
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

В понедельник украинские боевики с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали Севский район в Брянской области. Об этом вечером сообщил губернатор Александр Богомаз.

По словам главы региона, БПЛА сбросили взрывные устройства у зданий межмуниципального отдела МВД и районного военкомата.

«Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Напомним, 2 марта в Климовский район Брянской области проникли украинские диверсанты. Боевики открыли огонь по гражданскому автомобилю - погиб один мужчина и был ранен мальчик-подросток. Тогда президент Владимир Путин назвал случившееся терактом.

После ФСБ информировала, что были приняты меры и вылазка ДРГ пресечена - националистов выдавили на Украину. В ведомстве отметили, что это было необходимо во избежание жертв среди мирных жителей и исключить ущерб для гражданской инфраструктуры.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:30 В стране и мире
Видео
Путин посмертно наградил Владлена Татарского орденом Мужества
18:34 Армия
Видео
Опубликованы кадры уничтожения украинского склада боеприпасов в зоне спецоперации
17:19 В стране и мире
Запущена процедура передачи Софии Сапеги из Белоруссии в Россию
16:50 В стране и мире
Kyodo: Китай впервые за 60 лет поменял позицию по Курилам
16:16 В стране и мире
Володин заявил, что Госдума готовит поправки, запрещающие деятельность МУС в России
Популярное
Получивший гражданство Армении Галустян заявил, что «не свалит» из России
Видео
Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета в Волгоградской области
Видео
Военный эксперт Насонов: военкора Татарского могли подорвать с помощью датчика или SIM-карты
ТАСС: Костомаров остается в реанимации, но просится домой
Видео
Полет машины футболиста Кьюина в спортзал попал на видео
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.