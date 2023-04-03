Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов

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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Деятельность фонда направлена на организацию и оказание поддержки и помощи ветеранам боевых действий, принимавшим участие в зоне проведения СВО на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Украины с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Согласно указу главы государства, помощь также будет оказана уволенным с военной службы лицам, которые в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР и ЛНР принимали участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, а также воинских формирований и органов народных республик Донбасса начиная с 11 мая 2014 года.

Кроме того, поддержку получат члены семей погибших и получивших ранения в ходе спецоперации бойцов.

Напомним, российский лидер в ходе послания Федеральному собранию выступил с предложением по созданию фонда помощи участникам специальной военной операции. По его словам, фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, а также оказывать помощь в образовании, спорте, трудоустройстве и предпринимательстве. Владимир Путин отметил, что работа фонда должна быть открытой, а порядок оказания помощи простым, по принципу «одного окна».