При взрыве СВУ в Мелитополе полицейский получил травму ноги

Сейчас состояние правоохранителя оценивается как стабильное.

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Сотрудник полиции, раненный при взрыве самодельного взрывного устройства в Мелитополе, госпитализирован, передает RT, ссылаясь на экстренные службы.

Как утверждается, в результате произошедшего полицейский получил минно-взрывную травму ноги. В настоящий момент угрозы для его жизни нет.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, состояние правоохранителя медики оценивают как стабильное.

Сегодня утром Рогов сообщил о срабатывании самодельного взрывного устройства в Мелитополе. По его словам, за этим стоят украинские националисты.

На прошлой неделе, 14 марта, в Мелитополе был подорван автомобиль рядом с рынком на улице Кирова.