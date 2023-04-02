Землетрясение магнитудой 5,5 произошло к северу от Индонезии
Эпицентр подземных толков находился на глубине около 30 км.
© Фото: BNPB, XinHua, Globallookpress
Сейсмологи EMSC зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 к северу от Индонезии. Оперативная информация о сейсмической активности в море Флорес размешена на сайте центра.
По данным ученых, подземные толчки были зафиксированы в 8.40 по местному времени (в Москве + 3 часа). На карте видно, что землетрясение произошло в 80 километрах к северу от побережья Индонезии на глубине около 30 км. Ближайший город к месту природного катаклизма - Бирма, информации об ощутимости землетрясения не поступала.
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