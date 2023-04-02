В стране и мире Землетрясение магнитудой 5,5 произошло к северу от Индонезии Ирина Елагина Эпицентр подземных толков находился на глубине около 30 км. © Фото: BNPB, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Сейсмологи EMSC зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 к северу от Индонезии. Оперативная информация о сейсмической активности в море Флорес размешена на сайте центра. По данным ученых, подземные толчки были зафиксированы в 8.40 по местному времени (в Москве + 3 часа). На карте видно, что землетрясение произошло в 80 километрах к северу от побережья Индонезии на глубине около 30 км. Ближайший город к месту природного катаклизма - Бирма, информации об ощутимости землетрясения не поступала. © emsc-csem Ранее сообщалось об активизации вулкана Безымянный на Камчатке: он проснулся утром 2 апреля, извергая клубы пара на несколько километров ввысь. Экспертное мнение и аналитика