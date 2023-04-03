Цена барреля нефти марки Brent превысила $85

При этом фьючерс на нефть WTI с поставкой в мае 2023 года дорожает на 6,21% - до $80,37 за баррель.

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Цена барреля нефти марки Brent впервые с 7 марта превысила $85. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE на 3 апреля. Согласно данным биржи, ценник барреля нефти повышался на 6,43%. Сейчас топливо торгуется на отметке $85,41 (+6,46%).

Ранее издание The Wall Street Journal написало о «ненасытной» скупке странами Северной Африки российских углеводородов. Речь о таких странах, как Тунис, Марокко, Египет, Ливия и Алжир.

По мнению экономистов, активность африканцев обусловлена нефтяным эмбарго Европы. Покупатели из вышеуказанных стран осуществляют реэкспорт нефтепродуктов из России, чем сводят на нет все санкционные усилия коллективного Запада, считают эксперты.