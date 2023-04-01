Штурмовики Су-25 нанесли удары по военной технике украинских боевиков в зоне СВО
Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений националистов в зоне спецоперации. Минобороны России показало кадры их боевой работы.
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава подготовили самолеты к повторному боевому вылету.
Ранее расчеты БПЛА «Орлан» обнаружили скопление украинской пехоты на Авдеевском направлении. По противнику ударили артиллерией, в результате чего ему пришлось рассредоточиться в лесном массиве.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.