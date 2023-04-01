Армия Штурмовики Су-25 нанесли удары по военной технике украинских боевиков в зоне СВО В результате боевых вылетов российской авиации были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику противника. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений националистов в зоне спецоперации. Минобороны России показало кадры их боевой работы. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава подготовили самолеты к повторному боевому вылету. Ранее расчеты БПЛА «Орлан» обнаружили скопление украинской пехоты на Авдеевском направлении. По противнику ударили артиллерией, в результате чего ему пришлось рассредоточиться в лесном массиве. Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика