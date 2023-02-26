WSJ: Северная Африка «ненасытно» скупает нефтепродукты у России

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Северная Африка «ненасытно» скупает российские нефтепродукты. На фоне европейских санкций объемы импорта значительно выросли, пишет The Wall Street Journal. Так, по данным издания, Тунис еще два года назад почти не покупал российские нефтепродукты, но в последние месяцы приобретает бензин, дизельное топливо, газойль и лигроин. Счет идет на миллионы баррелей.

Марокко нарастил поставки нефтепродуктов из России с 600 тысяч баррелей в 2021 году до двух миллионов баррелей только за январь 2023 года. Снижать объемы закупок Марокко не намерен. Всплеск интереса к бензину и дизелю из России отмечается также в Египте, Ливии и Алжире.

На Западе подозревают страны Северной Африки в реэкспорте нефтепродуктов, что сводит на нет все санкционные усилия США и их европейских союзников. Ранее Министерство энергетики США отметило, что несмотря на введение странами Европейского союза эмбарго на поставки российской нефти, в январе 2023 года Москва нарастила ее экспорт.