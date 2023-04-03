Ученый Дейкин рассказал о перспективах совершенствования людей генами тихоходок

По мнению биолога, трансгенез в отношении человека возможен лишь в отдаленном будущем.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Hecker, Sauer, GlobalLookPress

Человек сможет «позаимствовать» невероятные способности тихоходок разве что в отдаленном будущем, когда ученые поймут последствия подобного генетического вмешательства. Пока же технология трансгенеза (введения чужеродных генов в живой организм) доступно и активно развивается в отношении животных и растений, рассказал «Звезде» кандидат биологических наук, директор Объединенного центра генетических технологий НИУ «БелГУ» Алексей Дейкин.

Ранее ученые из Университета Вайоминга обнаружили, что способность водяных медведей входить в обратный анабиоз при столкновении с экстремальным обезвоживанием клеток в будущем может спасти жизнь множества людей. Так, ее можно использовать для сухого хранения биологических лекарств, которые сейчас могут содержаться только в охлажденной среде.

Что касается трансгенеза, то, как рассказал Дейкин, подобные работы ведутся в последние 40 лет.

«Естественно, когда мы проводим эксперименты на животных, мы всегда делаем это с оглядкой или с мыслями о том, как бы это могло повлиять на человека», - отметил биолог.

В то же время, подчеркнул он, любые эксперименты с модификацией генома человека, за исключением генной терапии, запрещены. Хотя генная терапия и представляет собой перенос генов, в основном речь идет о их переносе от человека к человеку, объяснил Дейкин.

Кроме того, по словам ученого, перенести гены возможно лишь на уровне яйцеклетки. В случае с взрослым человеком (например, если требуется расширить возможности солдата, пожарного или подводника) организм отторгнет белок - ответит аллергией или воспримет такое вмешательство как заражение.

«В отношении животных и растений такие работы чрезвычайно перспективны, но для человека это неэтично и биологически необоснованно. Скорее всего, это очень далекое будущее, когда мы позволим себе настолько вмешиваться в биологию жизни человека и настолько хорошо будем понимать последствия этих вмешательств... Это дело следующих ста лет», - заключил собеседник.

Ранее на Урале родился первый теленок с отредактированным геномом. В результате трехлетнего труда генетиков, эмбриологов, биологов и ветеринарных врачей на свет появился теленок с заданными характеристиками: невосприимчивый к лейкозу, безрогий и с отсутствием аллергенного белка в молоке.