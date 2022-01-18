На Урале впервые родился теленок с отредактированным геномом

Уральские ученые смогли отредактировать геном коровы. В результате трехлетнего труда генетиков, эмбриологов, биологов и ветеринарных врачей на свет появился теленок с заданными характеристиками: невосприимчивый к лейкозу, безрогий и с отсутствием аллергенного белка в молоке. Об этом рассказали в «Уральском федеральном аграрном научно-исследовательский центре УрО РАН».

Чтобы отреагировать геном, сначала ученые определили участок ДНК, где находится нужный ген, и заблокировали тот участок генома, который не нужен. Для этих целей применялась технология CRISPR/Cas9, позволившая изменять фрагменты ДНК.

Затем животному трансплантировали искусственно выращенный эмбрион с генной корректировкой, процесс был масштабным и очень трудоемким.

Как рассказала руководитель проекта, доктор биологических наук Анна Кривоногова, идея проекта заключается в том, чтобы создать животных с улучшенными признаками не за 7-10 поколений, а в короткие сроки – путем прямого внесения небольших изменений в геном распространенных на Урале голштинизированных черно-пестрых коров.

Новые параметры несут определенные преимущества для животноводства: восприимчивость к лейкозу негативно влияет на эффективность любого предприятия, потому что молоко от больных коров использовать запрещено. Рога телятам удаляют в младенчестве, потому что рогатые животные часто травмируют друг друга и персонал, а гипоаллергенность животных позволит употреблять мясо людям с аллергией, а также производить диетические продукты и детские смеси и диетические продукты.

Сейчас ученые проводят исследования первого опытного теленка.