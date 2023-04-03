Расчеты ЗРК «ТОР-М1» уничтожили украинские беспилотники «Фурия» и «Лелека»

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Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса «ТОР-М1» Центрального военного округа. С начала специальной операции расчет ЗРК уничтожил более 40 различных воздушных целей. Военнослужащие успешно уничтожают самолеты, вертолеты, БПЛА, ракеты, а также управляемые авиабомбы.

Для обнаружения цели используется радиолокационное оборудование комплекса. Расчет может одним боекомплектом уничтожить до восьми воздушных целей противника, после чего, ЗРК снимается с боевого дежурства и убывает на перезарядку в район боепитания.

«Приходилось работать, начиная от вертолетов и заканчивая малоразмерными летательными аппаратами, в частности "Фурия" и "Лелека"», - рассказывает командир подразделения с позывным «Молния».

Офицер отмечает, что в условиях применения современного оружия работать приходится очень осторожно. Всего подразделение уничтожило более 100 различных воздушных целей.

Расчеты ЗРК «ТОР-М1» обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил. Боевое дежурство несут прямо на передовой.

Ранее Минобороны России показало кадры работы ЗРК «Бук-М3» в зоне СВО. Расчеты работают против самолетов, вертолетов и беспилотников, а также сбивают снаряды реактивных систем залпового огня.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.