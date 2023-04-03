Силуанов не видит быстрого решения по разблокировке активов РФ за рубежом

По словам главы Минфина, в решении этой проблемы заинтересованы все стороны и работа над ней идет.

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Быстрого решения проблемы с замороженными на Западе активами россиян нет, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. В РФ также заблокированы активы зарубежных инвесторов, рассказал глава Минфина в интервью финансовому блогеру Ксении Падериной.

«То, что там наши активы заморожены и здесь их активы заморожены, - это точно. И наша сейчас задача заключается в том, чтобы их свести, эти активы, один перед другим и постараться произвести какой-то обмен», - сказал Силуанов.

По словам главы Минфина, в решении этой проблемы заинтересованы все стороны и работа над ней идет. Но ситуация непростая. и быстро ее решить нельзя.

Данные о размере заблокированных за рубежом с весны 2022 года российских активов разнятся. Например, ЕС неоднократно заявлял, что заморозил порядка 300 млрд евро золотовалютных ресурсов России, однако позже сообщалось, что неясно, где находятся 86% этих средств.

Соединенные Штаты заморозили и заблокировали российские активы на общую сумму 330 млрд долларов, сообщал Минфин США.