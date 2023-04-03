В Восточном военном округе создали более 120 пунктов социальной помощи семьям бойцов

Более 370 специалистов готовы отвечать на звонки. Сотрудники центров уже помогли более чем 63 тысячам семей. Адресную помощь оказали 5 000 человек.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Поддержку семьям военнослужащих оказывают во всех регионах России. Только в Восточном военном округе действует более 120 пунктов социально-военной помощи. Здесь оказывают адресную поддержку и помогают оформить необходимые документы. На горячей линии специалисты сообщат о здоровье военнослужащего или адрес для письма. Или предоставят возможность пообщаться по телефону.

Жена бойца не разговаривала с ним несколько недель, и вот наконец-то удалось связаться. Правда, есть всего пара минут. Хватит сказать, что все хорошо. Для многих это единственный способ услышать мужей, которые сейчас находятся в тысячах километров от дома.

Пока мужчины выполняют боевые задачи, женщинам приходится решать задачи домашние. Переехать в новое жилье, оформить пособие или льготы. Раньше для этого было необходимо собрать много документов в разных инстанциях, но теперь все помогут оформить прямо в воинской части.

От Бурятии до Чукотки в Восточном военном округе создано более 120 пунктов социально-военной помощи. Более 370 специалистов готовы отвечать на звонки. Сотрудники центров уже помогли более чем 63 тысячам семей. Адресную помощь оказали 5 000 человек.

Позвонив на горячую линию, можно узнать состояние здоровья военнослужащего и адрес, куда отправить письмо. Каждый конверт получат в Министерстве обороны, а дальше военная почта доставит весточки от близких при необходимости даже на передовую, чтобы каждое письмо дошло до адресата.

Ранее «Звезда» показала кадры уничтожения украинского склада боеприпасов в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.