Получивший гражданство Армении Галустян заявил, что «не свалит» из России

Он назвал Россию своей Родиной, где у него есть много близких, поклонников, а также работа.

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Получивший гражданство Армении шоумен, актер кино Михаил Галустян заявил, что не собирается уезжать из России.

Таким образом Галустян прокомментировал на своей странице в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) слухи о том, что собирается покинуть РФ после того, как стал гражданином Армении.

«Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия - моя Родина, и точка», - написал он.

Галустян подчеркнул, что он гордится своей принадлежность к армянскому народу и считает Армению своей исторической и этнический родиной.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.