Получивший гражданство Армении Галустян заявил, что «не свалит» из России
Получивший гражданство Армении шоумен, актер кино Михаил Галустян заявил, что не собирается уезжать из России.
Таким образом Галустян прокомментировал на своей странице в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) слухи о том, что собирается покинуть РФ после того, как стал гражданином Армении.
«Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия - моя Родина, и точка», - написал он.
Галустян подчеркнул, что он гордится своей принадлежность к армянскому народу и считает Армению своей исторической и этнический родиной.
* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.