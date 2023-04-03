Михаил Галустян стал гражданином Армении

Актер, по его словам, «шел самым честным и правильным путем, подал честно документы - и вот наконец-то получил».

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Российский шоумен и актер Михаил Галустян получил гражданство Армении. Об этом комик сообщил местному порталу news.am.

«Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении», - сказал Галустян.

Актер, по его словам, «шел самым честным и правильным путем, подал честно документы - и вот наконец-то получил».

В Армении разрешено иметь двойное гражданство. Галустян посетил Ереван, чтобы принять участие в открытии нового жилого комплекса. Михаил родился в Сочи и считает своей родиной Россию. Его дед во время войны отучился в Ейском летном училище и отправился защищать Севастополь.

Пять лет назад, будучи президентом Федерации военно-тактических игр России, Михаил Галустян попробовал себя в роли корреспондента телеканала «Звезда». Шоумен находится под санкциями нескольких государств.