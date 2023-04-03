РФ отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ

«Мы не должны платить за то, в чем не участвовали», - заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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Россия не будет платить взносы в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству (ПА ОБСЕ). Об этом сообщил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Совет Госдумы решил перезачесть на 2023 год взнос, который Россия уплатила в 2022 году, говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Заморозка платежей связана с препятствиями для работы российской делегации в ПА ОБСЕ.

«Мы не должны платить за то, в чем не участвовали. Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос», — подчеркнул спикер Госдумы.

Ранее глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой заявлял, что Россия не станет работать с организациями, которые позволяют себе «хамство на международной площадке». Это случилось после внесения в Парламентскую ассамблею резолюций с оценками действий РФ по отношению к Украине и Крыму, а также действий Белоруссии относительно оппозиции.