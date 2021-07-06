Петр Толстой прокомментировал протест делегации РФ на заседании ПА ОБСЕ

Председатель российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой прокомментировал уход представителей РФ во время заседания организации. По его словам, Россия не станет работать с организациями, которые позволяют себе «хамство на международной площадке».

«Если и дальше будет продолжаться хамство против России на любой международной площадке, мы просто не будем работать с этими организациями, все просто», - написал Толстой в своем Telegram-канале.

Ранее делегация России в ПА ОБСЕ покинула зал заседания в знак протеста из-за включения в план работы двух резолюций. Одна из них касается оценки действий РФ по отношению к Украине и Крыму, вторая - осуждения действий Белоруссии относительно оппозиции.