Сенатор Ковитиди: предложение запретить деятельность МУС в России соответствует Конституции РФ

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Предложение запретить в России деятельность Международного уголовного суда (МУС) соответствует интересам нацбезопасности, заявила RT член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Оно соответствует интересам национальной безопасности Российской Федерации, а самое главное - Конституции России», - сказала сенатор.

Поправки о запрете деятельности МУС в России готовят профильные комитеты Госдумы, сообщил ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Изменения в федеральном законе «О безопасности» должны запретить деятельность в РФ и других международных органов, которая направлена против страны и российских граждан.

Предполагается, что будет также запрещено призывать к сотрудничеству с такими организациями и исполнять их решения. За преследование россиян международными органами в нарушение законодательства РФ должна быть предусмотрена уголовная ответственность, считает Володин.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС. Причиной стало вынесение судом решений об аресте российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Россия не признает юрисдикцию МУС.