Володин заявил, что Госдума готовит поправки, запрещающие деятельность МУС в России

Также предполагается запретить публичные призывы к исполнению решений международных организаций, действующих против России, а также сотрудничество с ними.

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Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что профильные комитеты нижней палаты Федерального собрания уже готовят поправки, которые запретят в РФ направленную против нее деятельность Международного уголовного суда (МУС) и других международных органов.

«Профильные комитеты ГД готовят поправки в федеральный закон "О безопасности", которые запретят на нашей территории деятельность Международного уголовного суда и международных органов, направленную против Российской Федерации и ее граждан», - говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

Кроме этого, предполагается запретить публичные призывы к исполнению решений таких организаций и сотрудничество с ними.

Кроме того, в проекте поправок предлагается наделить президента России полномочиями по защите граждан страны в случае, если международные органы примут по ним решения, противоречащие законодательству РФ.

По словам Володина, за такие преступления должна быть предусмотрена уголовная ответственность, для чего необходимо ввести новые нормы наказаний в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прокурор Международного уголовного суда отрабатывает заказ западных хозяев.