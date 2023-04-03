Командир роты Пума назвал плюсы и минусы западных танков
Командир танковой роты с позывным Пума в разговоре со «Звездой» назвал слабую броню кормы проблемой западных танков.
«Всех противников знаем, даже аналоги азиатские изучаем. На данный момент изучаем аналоги американского и европейского производства. Интенсивно работают экипажи на полигонах, в обучении прямой наводкой. Изучаем все составляющие элементы поражения танка, уязвимые места. В основном у них корма слабая», - констатировал он.
Боец отметил и такую особенность западных танков, как отсутствие автомата заряжания, и указал на уязвимость в области боеукладки.
«Боеукладки у них много. Система заряжания ручная, отделение боеукладки сзади башни, перед наводчиком. Вот это слабые места. Танки поражаемые», - добавил он.
Плюсом западных танков он назвал мощные двигатели, а минусом - их тяжесть и низкую маневренность в сравнении с российскими машинами.
«Допустим, Т-80 не зря называют "летучий танк". Он быстрее, маневреннее. Думаю, слаженные экипажи, если в двойке будут работать, разберут противника», - добавил он.
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Отметим, что в декабре Польша получила первые южнокорейские танки К2 и самоходные гаубицы К9. Напомним, после длительных дискуссий ФРГ приняла решение поставить Украине танки Leopard и разрешить реэкспорт машин другим странам. Кроме того, Великобритания передает Киеву несколько своих танков Challenger 2, а США отправят танки Abrams.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.