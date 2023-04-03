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Запущена процедура передачи Софии Сапеги из Белоруссии в Россию

Дмитрий Трунов
17:19 03.04.2023
Пока неизвестно, в какие сроки это может произойти.
Запущена процедура передачи Софии Сапеги из Белоруссии в Россию
© Фото: instagram.com*, sapega_sofia_, GlobalLookPress
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Начата процедура передачи осужденной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Антона Гашинского. Юрист отказался говорить о сроках, в которые это может случиться.

Россиянка осуждена в Белоруссии на шесть лет по нескольким уголовным статьям, в том числе об умышленном возбуждении социальной вражды и розни, которые повлекли за собой тяжкие последствия. Сапега призналась, что была редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», в котором размещалась личная информация о сотрудниках внутренних дел республики.

Россиянку задержали 23 мая 2001 года в минском аэропорту вместе с Романом Протасевичем - основателем Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признан экстремистским. В начале 2023 года стало известно, что ей отказали в помиловании. Тогда адвокат Гашинский пообещал подать запрос на передачу Сапеги в РФ, где она сможет обратиться к президенту с просьбой об освобождении от отбытия оставшейся части наказания.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской  и запрещена на территории Российской Федерации.

Экспертное мнение и аналитика
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