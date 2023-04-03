Mysl Polska: борьба с Россией волнует Запад больше, чем судьба Украины

Обозреватель издания квалифицирует события на Украине как окончательное столкновение США и Европы с Россией.

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Борьба с Россией для стран Запада важнее вопроса существования Украины, считает обозреватель польского издания Myśl Polska Антоний Конюшевский. По его словам, судьба Киева как независимой политической единицы не имеет реального значения. Тем более не важно для западных политиков будущее украинского народа, считает он.

«Так называемые украинские вопросы, существование этого государства, его перспективы и т. д. не имеют большого значения. Не в этом дело», - пишет Конюшевский.

Холодная война между Россией и Западом затянулась, считает автор. События на Украине он квалифицирует как окончательное столкновение США и Европы с Россией.

«Можно сказать, что это борьба "не на жизнь, а на смерть", то есть за все», - считает он.

Конюшевский пишет, что условия для нынешнего конфликта в Европе сложились после окончания Первой мировой войны, когда был заключен Брест-Литовский мир, завершивший борьбу центральных держав с Россией. Его он называет «скорее перемирием, чем мирным договором».

«Это все та же битва за обладание европейской частью Хартленда», - пишет автор.

Обозреватель польского издания выдвигает тезис о том, что текущие события вокруг Украины - это «отложенный конец Второй мировой войны, когда многие считали, что после победы над Третьим рейхом должно произойти неизбежное столкновение между державами-победительницами».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса уже передали Киеву вооружений на €65 млрд. По его словам, в Брюсселе планируют подготовить программу многолетних военных поставок.