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В МО РФ сообщили об уничтожении до 285 боевиков на Донецком направлении за сутки

14:36 03.04.2023
Также на Донецком направлении враг потерял танк, три БМП, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, два пикапа, «Град», четыре гаубицы Д-30 и два склада с боеприпасами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об уничтожении до 285 украинских боевиков за сутки на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожены до 285 украинских военнослужащих и наемников, один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", четыре гаубицы Д-30, а также два склада боеприпасов», - заметил Конашенков.

На Купянском направлении неприятель потерял за сутки до 75 боевиков, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-30. 

Бои на Краснолиманском направлении стоили врагу до 50 боевиков, двух боевых бронированных машин, пикапа и гаубицы Д-30 за сутки. 

Южно-Донецкое и Запорожское направления забрали у противника до 45 боевиков за сутки, САУ Krab производства Польши, два пикапа и гаубицу Д-30. 

На Херсонском направлении за сутки были уничтожены до 10 украинских боевиков, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглись 79 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска противника в 98 районах. 

Российские средства ПВО за сутки перехватили 10 украинских снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч». Еще были уничтожены семь беспилотников в районах Александровки в ДНР, а также Наугольного и Старой Краснянки в ЛНР.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг потерял 405 самолетов, 228 вертолетов, 3 648 беспилотников, 415 ЗРК. Киевский режим недосчитался 8 521 танка и других боевых бронированных машин, 4 494 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 287 единиц специальной военной автотехники.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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