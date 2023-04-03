В МО РФ сообщили об уничтожении до 285 боевиков на Донецком направлении за сутки

Также на Донецком направлении враг потерял танк, три БМП, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, два пикапа, «Град», четыре гаубицы Д-30 и два склада с боеприпасами.

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Минобороны России сообщило об уничтожении до 285 украинских боевиков за сутки на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожены до 285 украинских военнослужащих и наемников, один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", четыре гаубицы Д-30, а также два склада боеприпасов», - заметил Конашенков.

На Купянском направлении неприятель потерял за сутки до 75 боевиков, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.

Бои на Краснолиманском направлении стоили врагу до 50 боевиков, двух боевых бронированных машин, пикапа и гаубицы Д-30 за сутки.

Южно-Донецкое и Запорожское направления забрали у противника до 45 боевиков за сутки, САУ Krab производства Польши, два пикапа и гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении за сутки были уничтожены до 10 украинских боевиков, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглись 79 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска противника в 98 районах.

Российские средства ПВО за сутки перехватили 10 украинских снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч». Еще были уничтожены семь беспилотников в районах Александровки в ДНР, а также Наугольного и Старой Краснянки в ЛНР.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг потерял 405 самолетов, 228 вертолетов, 3 648 беспилотников, 415 ЗРК. Киевский режим недосчитался 8 521 танка и других боевых бронированных машин, 4 494 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 287 единиц специальной военной автотехники.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.