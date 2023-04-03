Юрист Крохин напомнил, что можно не впускать работников ЖКХ в квартиры

Ранее появились данные, что россиян планируют обязать впускать работников ЖКХ в свои квартиры для установки счетчиков.

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Существует конституционный запрет на доступ в жилое помещение без согласия проживающих там лиц. Об этом напомнил юрист, член Комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин.

Ранее «Известия», ссылаясь на письмо Минстроя, писали, что россиян планируют обязать впускать работников жилищно-коммунального хозяйства в свои квартиры для установки счетчиков.

«Этот конституционный запрет продублирован в процессуальных Гражданском, Уголовном кодексах, в Жилищном кодексе и так далее. Это основополагающее фундаментальное право - защита жилища от посягательств каких-либо лиц», - заявил юрист.

Крохин обратил внимание на то, что очень много мошенников постоянно пытаются навязать пожилым или одиноким людям всякого рода услуги.

«Если они (Минстрой. - Прим. ред.) считают, что этот доступ нужен для установки умного прибора учета, который принесет пользу потребителю и управляющей организации, поставщику потребителя надо убедить, то есть нужно объяснить, что это выгодно», - считает юрист.

По мнению эксперта, потребителя следует стимулировать материально, однако ни в коем случае нельзя ограничивать права: если человек не пустил, значит, у него для этого есть основания.