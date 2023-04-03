«Известия»: россиян могут обязать пускать в квартиры коммунальщиков

Как утверждается, тех, кто повторно будут отказывать коммунальщикам в допуске, может ожидать административная ответственность.

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Россиян планируют обязать впускать работников жилищно-коммунального хозяйства в свои дома для того, чтобы они могли установить и обслужить умные счетчики, передают «Известия», ссылаясь на письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ.

По данным газеты, собственников домов и квартир хотят обязать впускать коммунальщиков на свою жилплощадь для проведения необходимых процедур.

Как утверждается в письме, тех жильцов, кто повторно будет отказывать работникам ЖКХ, может ожидать административная ответственность.

Ранее стало известно, что в России с марта текущего года начали действовать новые условия расчета общедомовых ресурсов ЖКХ. Таким образом, с прошлого месяца расчеты производят с помощью аналогового метода.