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«Известия»: россиян могут обязать пускать в квартиры коммунальщиков

Анна Назайкина
10:30 03.04.2023
Как утверждается, тех, кто повторно будут отказывать коммунальщикам в допуске, может ожидать административная ответственность.
«Известия»: россиян могут обязать пускать в квартиры коммунальщиков
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Россиян планируют обязать впускать работников жилищно-коммунального хозяйства в свои дома для того, чтобы они могли установить и обслужить умные счетчики, передают «Известия», ссылаясь на письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ.

По данным газеты, собственников домов и квартир хотят обязать впускать коммунальщиков на свою жилплощадь для проведения необходимых процедур.

Как утверждается в письме, тех жильцов, кто повторно будет отказывать работникам ЖКХ, может ожидать административная ответственность.

Ранее стало известно, что в России с марта текущего года начали действовать новые условия расчета общедомовых ресурсов ЖКХ. Таким образом, с прошлого месяца расчеты производят с помощью аналогового метода.

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