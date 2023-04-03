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Задержанная Трепова отчислилась из СПбГУ в 2019 году

Максим Крюков
13:43 03.04.2023
Как сообщает ряд СМИ и Telegram-каналов, девушка училась на экономическом факультете.
Задержанная Трепова отчислилась из СПбГУ в 2019 году
© Фото: jj.ooee, VK
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Дарья Трепова, которая сегодня была задержана сотрудниками СК РФ по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, была отчислена из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в 2019 году по собственному желанию. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте учебного заведения.

«Девушка с именем и фамилией Дарья Трепова не является студенткой Санкт-Петербургского государственного университета», - говорится в ответе вуза на соответствующие запросы в разделе «Виртуальная приемная».

По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, девушка была студенткой экономического факультета.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что украинские спецслужбы спланировали убийство военкора Владлена Татарского с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального** (признаны в РФ иноагентами). В НАК отметили, что в настоящий момент ведется расследование всех обстоятельств совершенного теракта.

* «Фонд борьбы с коррупцией», ФБК - признан иноагентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

** Алексей Навальный - признан иноагентом, включен в список лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму.

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