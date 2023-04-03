Ветеран «Альфы» Попов: взрывчатка для убийства Татарского могла храниться в Петербурге

Если взрывное устройство находится в городе, то снижаются риски проверки на транспорте, его проще доставить к месту подрыва, пояснил специалист.

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Взрывчатка, которая была доставлена в кафе Санкт-Петербурга, где погиб блогер и военкор Владлен Татарский, могла находиться на территории города, рассказал «Звезде» ветеран спецподразделения «Альфа» Андрей Попов.

«Как было организовано данное убийство нашего человека? Наверное, был схрон, место, где хранилась взрывчатка. Возможно, она и сейчас там хранится. Есть оборудование, тайник в городе, чтобы снизить риски проверки на транспорте», - сказал он.

Напомним, взрывное устройство, сработавшее в петербургском кафе на Университетской набережной, спрятали в статуэтке, подаренной военкору, известному под псевдонимом Владлен Татарский. В этом заведении он проводил творческий вечер.