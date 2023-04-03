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Песков подтвердил ужесточение правил выезда за рубеж для работников ряда сфер

Максим Крюков
12:59 03.04.2023
По словам пресс-секретаря российского президента, речь идет о тех сферах, работа в которых может быть сопряжена с доступом к конфиденциальной или секретной информации.
Песков подтвердил ужесточение правил выезда за рубеж для работников ряда сфер
© Фото: Oliver Berg, dpa, GlobalLookPress
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В последний год для сотрудников ряда отраслей были ужесточены правила выезда из России за рубеж. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для этого есть более строгие правила. Где-то они формализованы, где-то зависят от конкретного решения о конкретных сотрудниках», - сказал он в беседе с британской газетой Financial Times.

Представитель Кремля уточнил, что речь идет о тех сферах, работа в которых может быть сопряжена с доступом к конфиденциальным или секретным данным, отметив, что с начала проведения спецоперации этому уделяется больше внимания.

Как отмечает FT, после начала специальной военной операции высокопоставленным чиновникам, действующим и бывшим членам руководства государственных компаний стало труднее выезжать за границу и отправляться в дальние поездки по РФ, а в некоторых случаях их паспорта изымаются сотрудниками государственных служб безопасности.

Ранее в МВД сообщили, что россияне, подавшие заявление на получение загранпаспорта нового образца - с биометрическим чипом, - могут в ускоренном порядке оформить обычный, со сроком действия на пять лет. Получатель имеет также право отказаться от услуги - в таком случае ему вернут выплаченную госпошлину.

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