Овечкин спровоцировал драку и был удален до конца встречи в матче НХЛ

Эпизод произошел на 57-й минуте матча против «Нью-Йорк Рейнджерс», когда «столичные» уступали со счетом 2:5.

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Российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал зачинщиком драки и получил удаление до конца встречи за удар клюшкой канадского форварда Барклая Гудроу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Столичные» на домашней арене уступили «синерубашечникам» со счетом 2:5. Овечкин отличился одной голевой передачей, в то время как Артемий Панарин, выступающий за «рейнджеров», оформил ассистентский хет-трик, что позволило ему преодолеть отметку в 60 голевых передач за сезон.

Самый жаркий эпизод поединка произошел за три минуты до конца. «Великая восьмерка» в ходе борьбы с Гудроу у борта вышел из себя. На протяжении последующих нескольких секунд российский спортсмен продолжил преследовать канадца, которому нанес несколько ударов клюшкой, заработав две минуты штрафного времени. Вскоре эпизод с Овечкиным спровоцировал потасовку с участием четырех игроков. Сам же Ови саркастически аплодировал судьям, за что получил еще 10 минут штрафа и был отправлен в раздевалку.

Ранее Александр Овечкин сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. Сейчас двух знаменитых хоккеистов разделяют 72 шайбы. Очередную россиянин записал на свой счет в игре против «Питтсбург Пингвинз».