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Пленный боевик рассказал, как его батальон сбежал с позиций после российского артобстрела

11:04 03.04.2023
Сам боевик попал в плен потому, что его подразделение испытывало недостаток средств связи и он не мог ориентироваться в обстановке.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пленный украинский боевик рассказал, как его батальон покинул позиции после того, как российские войска обстреляли лес, который надо было оборонять. Видеозапись беседы предоставило Минобороны России. 

По словам пленного, его отделение прибыло на позиции на БМП, чтобы занять укрепления в лесистой местности. Боевая машина остановилась в нескольких километрах от леса. Потом боевик потерял свое отделение, самостоятельно отправился в лес, дошел туда до утра, залез в один из блиндажей и переждал российский артобстрел. 

«Я увидел военнослужащих, которые шли по лесу, это было ближе к вечеру. Я подумал, что это третий батальон, возможно, какое-то отделение меняется. Я не слышал стрелкового боя, только артобстрел. Я подумал, что это третий батальон, вышел к ним, а это оказались солдаты Российской Федерации, которые сказали, что батальон покинул свои позиции, сбежал», - заявил пленный. 

Он добавил, что такая ситуация сложилась потому, что у него не было связи - имей боевик рацию, он бы быстро сориентировался в обстановке и не оказался в плену. 

Также пленный рассказал, как проходили тренировки. Они длились чуть больше месяца, причем один из инструкторов заниматься боевой подготовкой не хотел - в ходе его занятий все просто сидели у костра и ничего не делали. 

Кроме этого, боевик рассказал о том, как все ожидали поставки западных танков. Командование рассказывало обороняющим лес, что надо продержаться до этих поставок и потом станет легче. Но это не помогло удержать позиции, которые в итоге остались за российскими войсками.

В то же время другой украинский боевик рассказал о неисправной технике в своей роте.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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