Украинский пленный рассказал о неисправной технике в своей роте

Также мужчина рассказал, что в плену к нему отнеслись хорошо, как только он сдался, сразу предложили оказать первую помощь.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Украинский пленный Игорь Андросов заявил о превосходстве ВС РФ в военной технике и неисправных БТР в своей роте. Видео с его рассказом публикует Министерство обороны РФ.

«Оружия такого у нас нет, автоматы Калашникова. БТР есть в моей роте неисправные. Такой техники в моей роте нет», - признался он.

Мужчина рассказал, как во время сильного обстрела вместе с сослуживцами укрывался в блиндаже, коптер сбрасывал на них гранаты. Затем подошли российские военные и взяли украинцев в плен. Он указал на человеческое отношение к пленным со стороны наших бойцов.

«Спросили, где что болит. Спросили, где зацепило, ранило. Я сказал. Ответили, потерпи, окажут первую помощь», - добавил он.

По словам Игоря, самое страшное, что ему удалось пережить во время боев, - это когда противник работает из танков и артиллерии, летают вертолеты.

«Против танка с автоматом куда? Бог дал жизнь один раз, хорошо хоть, не убили, в плен взяли», - констатировал пленный.

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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.