Украинский пленный рассказал о неисправной технике в своей роте
Украинский пленный Игорь Андросов заявил о превосходстве ВС РФ в военной технике и неисправных БТР в своей роте. Видео с его рассказом публикует Министерство обороны РФ.
«Оружия такого у нас нет, автоматы Калашникова. БТР есть в моей роте неисправные. Такой техники в моей роте нет», - признался он.
Мужчина рассказал, как во время сильного обстрела вместе с сослуживцами укрывался в блиндаже, коптер сбрасывал на них гранаты. Затем подошли российские военные и взяли украинцев в плен. Он указал на человеческое отношение к пленным со стороны наших бойцов.
«Спросили, где что болит. Спросили, где зацепило, ранило. Я сказал. Ответили, потерпи, окажут первую помощь», - добавил он.
По словам Игоря, самое страшное, что ему удалось пережить во время боев, - это когда противник работает из танков и артиллерии, летают вертолеты.
«Против танка с автоматом куда? Бог дал жизнь один раз, хорошо хоть, не убили, в плен взяли», - констатировал пленный.
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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.