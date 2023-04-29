Армия ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации батальона «Азов»* в районе Новониколаевки Представитель Минобороны РФ также сообщил об уничтожении взводного опорного пункта украинских националистов. © Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда Читайте нас на: Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по пункту временной дислокации боевиков националистического батальона «Азов»* в районе Новониколаевки. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. «Ракетными подразделениями Южной группировки войск нанесен удар по району восстановления боеспособности 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ и пункту временной дислокации боевиков националистического батальона "Азов"* в районе населенного пункта Новониколаевка», - сообщил представитель МО РФ. Подразделения РХБЗ уничтожили взводный опорный пункт украинских националистов, добавил начальник пресс-центра группировки «Юг». Кроме того, на Купянском направлении уничтожены три ДРГ противника, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин. Ранее Министерство обороны России сообщало о групповом ракетном ударе по пунктам временной дислокации резерва противника. Согласно заявлению российского оборонного ведомства, цели удара были достигнуты. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. * «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ Экспертное мнение и аналитика