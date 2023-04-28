ФСБ РФ пресекла противоправную деятельность ректора ВАВТ Синельникова-Мурылева

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Федеральная служба безопасности арестовала ректора Всероссийской академии внешней торговли. Сергея Синельникова-Мурылева подозревают в мошенничестве. Санкцию на его арест выдал Лефортовский суд г. Москвы.

«Пресечена противоправная деятельность проректора по науке ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" Синельникова-Мурылева Сергея Германовича, осуществившего растрату бюджетных денежных средств, выделенных на проведение научно-исследовательских работ сотрудниками РАНХиГС по заказам органов государственной власти Российской Федерации», - сообщила ФСБ РФ в официальном сообщении.

Отмечено, что в отношении Синельникова-Мурылева возбуждено уголовное дела по части 4 статьи 160 (присвоение или растрата) Уголовного кодекса России. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Пост ректора ВАВТ Синельников-Мурылев занимает с 2007 года. Ранее сообщалось, что суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.