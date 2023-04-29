Один человек погиб при столкновении такси и мотоцикла в Москвы

Авария произошла на Космодимианской набережной, в районе дома 36.

© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

На Космодимианской набережной в центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси и мотоцикла.

Как сообщает «360», один человек погиб, еще один получил травмы и находится без сознания.

«Информация о происшествии поступила в оперативные службы в 12:08. Такси и байк столкнулись на Космодимианской набережной, в районе дома 36», - сообщил источник телеканалу.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего и уточняются сведения о пострадавших.