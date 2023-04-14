Армия Армия Армия

Делегации Минобороны стран-участников СНГ обсудили вопросы военного сотрудничества в Самарканде

04:59 14.04.2023
На мероприятии были делегации из России, Армении, Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Самарканде (Узбекистан) состоялось 56-ое заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств - участников СНГ. На встречу приехали делегации министерств обороны РФ, Армении, Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Мероприятие началось с возложения венков к монументу «Скорбящая мать». Собравшиеся почтили минутой молчания память участников и жертв Великой Отечественной войны.​

В ходе заседания было рассмотрено 14 вопросов, касающихся совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества участников в области ПВО. Были подведены итоги за 2022 год и намечены задачи на первую половину 2023 года.

В числе рассмотренных вопросов были финансовые, касающиеся выделения денежных средств на развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств, входящих в СНГ. Участники также обсудили тему проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки, военно-технического сотрудничества, несения совместного боевого дежурства по ПВО в рамках Единой региональной системы ПВО РФ и Республики Беларусь.

Как отметили в Минобороны России, встреча прошла в деловой обстановке и была конструктивной.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры мероприятия. Замглавкома российских ВКС Юрий Грехов подчеркнул, что в нынешних условиях единая противовоздушная оборона как никогда показывает свою необходимость.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:59 Армия
Видео
Делегации Минобороны стран-участников СНГ обсудили вопросы военного сотрудничества в Самарканде
03:15 В стране и мире
Новую улицу Хабаровска решили назвать в честь Героя России Жоги
02:10 В стране и мире
Украинские боевики выпустили 14 ракет из РСЗО HIMARS по ЛНР
18:36 В стране и мире
Минцифры РФ представило проект указа о цифровом паспорте россиянина
18:12 В стране и мире
Троих украинских диверсантов задержали в Мелитополе
Популярное
Видео
Наемник Макинтайр рассказал, как нацбаты скрывали нацистскую символику от западных СМИ
Человеческий череп обнаружен в одной из посылок в США во Внуково
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.