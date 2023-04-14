Делегации Минобороны стран-участников СНГ обсудили вопросы военного сотрудничества в Самарканде

На мероприятии были делегации из России, Армении, Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Самарканде (Узбекистан) состоялось 56-ое заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств - участников СНГ. На встречу приехали делегации министерств обороны РФ, Армении, Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Мероприятие началось с возложения венков к монументу «Скорбящая мать». Собравшиеся почтили минутой молчания память участников и жертв Великой Отечественной войны.​

В ходе заседания было рассмотрено 14 вопросов, касающихся совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества участников в области ПВО. Были подведены итоги за 2022 год и намечены задачи на первую половину 2023 года.

В числе рассмотренных вопросов были финансовые, касающиеся выделения денежных средств на развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств, входящих в СНГ. Участники также обсудили тему проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки, военно-технического сотрудничества, несения совместного боевого дежурства по ПВО в рамках Единой региональной системы ПВО РФ и Республики Беларусь.

Как отметили в Минобороны России, встреча прошла в деловой обстановке и была конструктивной.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры мероприятия. Замглавкома российских ВКС Юрий Грехов подчеркнул, что в нынешних условиях единая противовоздушная оборона как никогда показывает свою необходимость.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.