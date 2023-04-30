СК возбудил уголовное дело по факту гибели пенсионерки в ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону

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Следственное управление СК России по Ростовской области приступило к расследованию уголовного дела по факту гибели пенсионерки в ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону. О возбуждении уголовного дела сообщила пресс-служба СКР.

По информации правоохранительных органов, 81-летняя женщина погибла в ливневом коллекторе открытого типа в городе Ростове-на-Дону 28 апреля 2023 года. По предварительным сведениям, после сильного ливня пенсионерка провалилась в скрытое под водой отверстие ливневки и не смогла самостоятельно выбраться на сушу.

В СКР расценивают случившееся как преступную халатность, повлекшую смерть человека.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)», - говорится в сообщении СКР.

По информации ростовских СМИ, погибшая пенсионерка была учителем английского языка и, несмотря на преклонный возраст, продолжала работать в школе.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области преступное сообщество, в которое на протяжении восьми лет входили порядка 20 полицейских.