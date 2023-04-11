В Ростовской области разоблачили преступную группировку из более чем 20 полицейских

Как заявили в следственном комитете, преступное сообщество действовало в Ростове-на-Дону более восьми лет.

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В Ростовской полиции проходят массовые обыски. Следователи подозревают, что сотрудники подразделения по охране общественного порядка на протяжении нескольких лет получали с местных предпринимателей взятки.

В полиции по охране общественного порядка уже тихо, все работает в обычном режиме. На время обысков вход на территорию был закрыт. Сейчас же следственный комитет проводит более 40 обысков по местам службы и жительства подозреваемых.

В первой половине дня из здания главка вывели более 20 человек. Каждого из них подозревают в получении взяток. Разоблачить группу удалось при поддержке ФСБ. Как заявили в следственном комитете, преступное сообщество действовало в Ростове-на-Дону более восьми лет.

«В его состав входили должностные лица главного управления МВД России по Ростовской области и жители региона. По данным следствия, руководство сообществом осуществлял бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления МВД России по городу Ростову-на-Дону Дмитрий Рыбалко», - сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Именно Дмитрию Рыбалко, как считают следователи, сообщники ежемесячно передавали собранные с владельцев торговых точек деньги. Коммерсанты платили за то, что сотрудники МВД закрывали глаза на допущенные ими нарушения.

Предположительно, полицейские организовали преступное сообщество. Их жертвами были простые предприниматели. Вымогатели установили даже своеобразную таксу от трех до 50 тысяч рублей в месяц. Сумма варьировалась в зависимости от количества принадлежащих предпринимателю магазинов и ларьков. По предварительным данным, с тех, кто покупал возможность спокойно работать, покровители получили 25 миллионов рублей.