В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Ростовской области разоблачили преступную группировку из более чем 20 полицейских

Елизавета Потейчук
Ярослава Коценко
22:03 11.04.2023
Как заявили в следственном комитете, преступное сообщество действовало в Ростове-на-Дону более восьми лет.
В Ростовской области разоблачили преступную группировку из более чем 20 полицейских
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Ростовской полиции проходят массовые обыски. Следователи подозревают, что сотрудники подразделения по охране общественного порядка на протяжении нескольких лет получали с местных предпринимателей взятки.

В полиции по охране общественного порядка уже тихо, все работает в обычном режиме. На время обысков вход на территорию был закрыт. Сейчас же следственный комитет проводит более 40 обысков по местам службы и жительства подозреваемых.

В первой половине дня из здания главка вывели более 20 человек. Каждого из них подозревают в получении взяток. Разоблачить группу удалось при поддержке ФСБ. Как заявили в следственном комитете, преступное сообщество действовало в Ростове-на-Дону более восьми лет.

«В его состав входили должностные лица главного управления МВД России по Ростовской области и жители региона. По данным следствия, руководство сообществом осуществлял бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления МВД России по городу Ростову-на-Дону Дмитрий Рыбалко», - сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Именно Дмитрию Рыбалко, как считают следователи, сообщники ежемесячно передавали собранные с владельцев торговых точек деньги. Коммерсанты платили за то, что сотрудники МВД закрывали глаза на допущенные ими нарушения.

Предположительно, полицейские организовали преступное сообщество. Их жертвами были простые предприниматели. Вымогатели установили даже своеобразную таксу от трех до 50 тысяч рублей в месяц. Сумма варьировалась в зависимости от количества принадлежащих предпринимателю магазинов и ларьков. По предварительным данным, с тех, кто покупал возможность спокойно работать, покровители получили 25 миллионов рублей.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:47 В стране и мире
Видео
Представительства госфонда «Защитники Отечества» заработают по всей России с 1 июня
17:22 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что прогноз социально-экономического развития РФ должен быть максимально объективным
17:10 В стране и мире
Видео
Вулканический пеплопад Шивелуча запечатлели из космоса
16:29 В стране и мире
Глава «Микрона» Хасьянова сообщила, что проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет
16:00 В стране и мире
Видео
Госдума приняла в окончательном чтении закон о едином реестре военнообязанных
Популярное
Человеческий череп обнаружен в одной из посылок в США во Внуково
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.